Александер Чеферин: «Немного переживаю за использование системы ВАР на чемпионате мира»

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что волнуется за использование системы ВАР на грядущем чемпионе мира в России. По словам словенца, основные переживания связаны с тем, что многие из судей не работали с системой в официальных матчах.

— Я немного переживаю по поводу чемпионата мира, где будут работать судьи, которые никогда не работали с системой ВАР на официальном уровне, — цитирует Football Italia Чеферина. — Надеюсь, что нам удастся избежать скандалов и проблем.

Напомним, в России система ВАР будет применена впервые.