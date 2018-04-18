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Александер Чеферин: «Немного переживаю за использование системы ВАР на чемпионате мира»
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Александер Чеферин: «Немного переживаю за использование системы ВАР на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что волнуется за использование системы ВАР на грядущем чемпионе мира в России. По словам словенца, основные переживания связаны с тем, что многие из судей не работали с системой в официальных матчах.
— Я немного переживаю по поводу чемпионата мира, где будут работать судьи, которые никогда не работали с системой ВАР на официальном уровне, — цитирует Football Italia Чеферина. — Надеюсь, что нам удастся избежать скандалов и проблем.
Напомним, в России система ВАР будет применена впервые.
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