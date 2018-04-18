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В Калининграде готовятся открыть памятник Александру Невскому
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В Калининграде готовятся открыть памятник Александру Невскому 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В эти минуты в Калининграде заканчивается подготовка к открытию памятника Александру Невскому. Она намечена на 11 часов. На время торжественной церемонии планируют ограничить движение на кольцевой развязке на площади Василевского. Предполагается, что время перекрытия составит около 5-10 минут.
Скульптуру установили этой весной в центре разворотного кольца. Она обращена на запад в сторону храма Христа Спасителя. За фигурой Александра Невского водружен поклонный крест с каноническими барельефами и Святым Ликом Иисуса Христа. Памятник появился за счёт средств мецената.
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