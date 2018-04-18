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Чемпионат России. 23-й тур. Локомотив — Ахмат — 0:0. 18 апреля 2018
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Чемпионат России. 23-й тур. Локомотив — Ахмат — 0:0. 18 апреля 2018 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Ваш любимый формат возвращается.
— «Локомотив» научился собирать публику. В будний дождливый день на стадион пришло 10075 зрителей. Это много. — Михаил Лысов, кажется, в последний раз вышел на поле в этом сезоне. В следующем туре Мацей Рыбус вернётся после дисквалификации и больше его не уберут.
— «Локомотив» зачем-то сделал матч с «Ахматом» в стиле ретро. Выглядело неплохо, но какой повод?
— Лысову вообще не повезло: весь первый тайм его обыгрывали прямо рядом со скамейкой «Локомотива» на глазах Сёмина. — Дмитрий Тарасов третий матч подряд играет удивительно хорошо. Штанга против «Ростова», гол «Динамо». Сегодня отыграл так, что отсутствия Игоря Денисова никто не заметил. — «Ахмат» забил одновременно с курским «Авангардом». Только из «вне игры» в отличие от курян.
— Из двух Миранчуков сейчас Антон выглядит на порядок круче. — Ари ещё не получил паспорт РФ, а играет заметно хуже. — Владислав Игнатьев казался уставшим уже на 63-й минуте. — Евгений Городов весь второй тайм выносил мяч под оскорбления фанатов «Локо». Те были недовольны затяжкой времени от вратаря и называли его ш**** [женщина низких моральных принципов]
— Поражение «Спартака» в Кубке отмечал весь стадион. — Чтобы стать чемпионом «Локомотиву» необходимо набирать 6 очков с «Уфой» и «Краснодаром». Или ждать потерь очков «Спартаком».
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