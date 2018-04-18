Стало известно, куда устроился на работу экс-мэр Калининграда Ярошук

«Сегодня он работает исполнительным директором компании «Бауцентр Рус», кажется», — цитирует Кропоткина «Калининград.Ru».

Глава Горсовета отметил, что находит позитивным тот факт, что «не прерывается у человека стаж и что он движется вперед». По мнению Кропоткина, Ярошук в ближайшее время «сам определится о своем будущем».