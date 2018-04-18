Стало известно, куда устроился на работу экс-мэр Калининграда Ярошук 

Глава Горсовета Калининграда Андрей Кропоткин рассказал, чем занимается Александр Ярошук после ухода с поста мэра города.
«Сегодня он работает исполнительным директором компании «Бауцентр Рус», кажется», — цитирует Кропоткина «Калининград.Ru».
Глава Горсовета отметил, что находит позитивным тот факт, что «не прерывается у человека стаж и что он движется вперед». По мнению Кропоткина, Ярошук в ближайшее время «сам определится о своем будущем».
«ФедералПресс» напоминает, что Ярошук сложил полномочия главы города 21 марта 2018 года. После этого он уже рассказывал о жизни после отставки. По словам экс-мэра, за время поста он скинул 8,5 килограмма, стал меньше ругаться матом и подготовил себя к отказу от курения.