Чайка: 30 граждан РФ наказаны за поддержку деятельности нежелательных иностранных организаций 

По требованию Генпрокуратуры России 30 граждан РФ наказаны в административном порядке за поддержку деятельности иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, передает «Интерфакс».
«По материалам наших проверок 30 российских граждан, которые распространяли информацию нежелательных структур, организовывали их работу в регионах, в том числе, публичные мероприятия, наказаны судом в административном порядке», — сказал Чайка в среду, выступая с отчетным докладом в Совете Федерации.