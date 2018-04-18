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Чайка: 30 граждан РФ наказаны за поддержку деятельности нежелательных иностранных организаций
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Чайка: 30 граждан РФ наказаны за поддержку деятельности нежелательных иностранных организаций 

BFM.RU 2 часа назад
По требованию Генпрокуратуры России 30 граждан РФ наказаны в административном порядке за поддержку деятельности иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, передает «Интерфакс».
«По материалам наших проверок 30 российских граждан, которые распространяли информацию нежелательных структур, организовывали их работу в регионах, в том числе, публичные мероприятия, наказаны судом в административном порядке», — сказал Чайка в среду, выступая с отчетным докладом в Совете Федерации.
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