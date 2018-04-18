Семинар по каратэ-до прошел в одной из школ Некрасовки

Субботний день спортсмены клуба каратэ-до «Сильные духом» из школы № 2089 района Некрасовка провели с огромной пользой для себя, расширяя свой кругозор в технических аспектах каратэ и получив практический опыт применения изученного материала.

«Это стало возможно благодаря приезду шеф-инструктора, мастера карате 4 дан JKA, Сергея Жукова . Под его руководством спортсмены изучили базовую технику, технику ката различного уровня с подробным разбором бункай. Ребятам наглядно продемонстрировали фундаментальные принципы технической подготовки, показали полезные упражнения для их быстрого освоения. Были изучены основные аспекты тренировки и соревновательной деятельности в кумитэ», — говорится на сайте учреждения.

Помимо этого, были даны рекомендации по принципам освоения техники, рассказаны интересные факты о стране — родоначальнике карате Шотокан, менталитете жителей, традициях, принципах будо и многое другое. (вт)