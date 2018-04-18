Конные казаки будут обеспечивать правопорядок в Ростове-на-Дону во время матчей ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. / ТАСС /. Около 200 представителей казачьих дружин, в том числе 30 конных казаков, будут обеспечивать охрану правопорядка в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил директор департамента по делам казачества Ростовской области Александр Палатный, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

"Сейчас мы готовим около двухсот дружинников, которые заступят на дежурство во время мирового первенства. Из них тридцать — это конники", — приводит пресс-служба слова Палатного.

По его словам, привлечь казаков к охране объектов ЧМ-2018 было решено для того, чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей региона во время соревнований, а также продемонстрировать казачество как одну из визитных карточек региона.

Планируется, что казаки будут выполнять задачи по охране порядка в левобережной зоне Ростова, около стадиона, а также возле аэропорта. «В дни матча для гостей будут проведены конные разводы, чтобы гости смогли посмотреть ритуал заступления на службу», — добавили в пресс-службе регионального правительства.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.