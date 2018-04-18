В тюрьмах Приморья откроют спортбары для заключенных

В преддверие чемпионата мира по футболу — 2018 сотрудники приморских тюрем и колоний решили позаботиться о том, чтобы заключенные могли смотреть матчи. Для этого в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по краю готовят спортбары с телевизорами и приятной для болельщиков атмосферой.

Работники пенитенциарных учреждений проводят для осужденных лекции по истории футбола, творческие конкурсы на лучшие речевки и плакаты, готовят открытые площадки для проведения товарищеских матчей, сообщается на сайте

ГУФСИН по Приморскому краю.

Помещения колоний оборудуют техникой и удобствами, которые позволят смотреть футбольные трансляции. В кафе для осужденных хотят создать атмосферу сопртбаров — туда поставят телевизоры, чтобы каждый футбольный фанат мог поболеть за любимую команду.

Заключенные под руководством сотрудников колоний готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают команды и игроков, отмечают в ГУФСИН. Стены спортбаров украсят символикой футбольных клубов, различными информационными материалами и портретами легендарных футболистов.

Кроме того, на время проведения чемпионата мира в кафе будут предлагать специальное меню, включающее в себя полезные сладости, салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках пенитенциарных учреждений, и натуральные соки.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.

Отметим, в ноябре 2017 года

писала, что в колониях по всей стране открыто почти полтысячи кафе для свиданий заключенных с родными. Конечно, в них не подают алкоголь, но арестанты могут посидеть со своими гостями за столиком в более-менее приятной обстановке на краткосрочном свидании.

В частности, в начала января 2018 года сайт

Megatyumen.ru сообщал об открытии кафе при тюменской исправительной колонии N1. Пообедать там могут только осужденные с положительной характеристикой и деньгами на личном счету. Зато если уж они попали туда, то могут отведать редкие для них блюда, например курицу-гриль.