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ФМБА в 2017 году получило почти 449 млн рублей на обеспечение сборных команд России
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ФМБА в 2017 году получило почти 449 млн рублей на обеспечение сборных команд России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико— биологическое агентство (ФМБА) в 2017 году получило 448 млн 808 тыс. рублей на обеспечение спортсменов сборных команд России по различным видам спорта. Об этом говорится в отчете организации.
В среду в Москве проходит заседание ФМБА, на котором организация отчитывается за работу в 2017 году.
"Всего в 2017 году в подведомственные организации ФМБА (163 бюджетных учреждения здравоохранения, науки и образования) были направлены бюджетные ассигнования в виде целевых субсидий в размере 3 482 991,0 тыс. рублей. В том числе 448 808,1 тыс. рублей (12,9%) в области медико— биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд РФ", — говорится в отчете.
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