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ФМБА ведет жесткую работу по недопуску приема атлетами запрещенных препаратов
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ФМБА ведет жесткую работу по недопуску приема атлетами запрещенных препаратов 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико— биологическое агентство (ФМБА) ведет жесткую работу для того, чтобы пресечь употребление запрещенных препаратов российскими спортсменами. Об этом журналистам заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
В среду в Москве прошло заседание ФМБА, на котором организация отчиталась за работу в 2017 году.
"У нас был случай с боксером, который использовал препарат. Доктор не знал, говорил ему, что принимать нельзя и только развел руками [когда все стало известно]. Вот им говоришь — говоришь, а получается вот такое. Сейчас такая работа [по работе со спортсменами на предмет приема запрещенных препаратов] ведется очень жестко, потому что это уголовное преступление", — заявил Уйба, отвечая на вопрос ТАСС.
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