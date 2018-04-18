ФМБА ведет жесткую работу по недопуску приема атлетами запрещенных препаратов

В среду в Москве прошло заседание ФМБА, на котором организация отчиталась за работу в 2017 году.

"У нас был случай с боксером, который использовал препарат. Доктор не знал, говорил ему, что принимать нельзя и только развел руками [когда все стало известно]. Вот им говоришь — говоришь, а получается вот такое. Сейчас такая работа [по работе со спортсменами на предмет приема запрещенных препаратов] ведется очень жестко, потому что это уголовное преступление", — заявил Уйба, отвечая на вопрос ТАСС.