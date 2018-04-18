Роналду: люди думают, что я не люблю Аргентину, но это не так

«Моя девушка — из Аргентины. Многие люди этого не знают, но она наполовину аргентинка и наполовину испанка. Они думают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я люблю её очень сильно», — цитирует Роналду «твиттер» TheCristianoFan.

В нынешнем сезоне 33-летний португальский нападающий принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых отметился 23 забитыми мячами.