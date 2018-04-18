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Роналду: люди думают, что я не люблю Аргентину, но это не так
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Роналду: люди думают, что я не люблю Аргентину, но это не так 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился мыслями относительно распространённого мнения, что футболист не любит Аргентину.
«Моя девушка — из Аргентины. Многие люди этого не знают, но она наполовину аргентинка и наполовину испанка. Они думают, что я не люблю Аргентину, но это не так. Я люблю её очень сильно», — цитирует Роналду «твиттер» TheCristianoFan.
В нынешнем сезоне 33-летний португальский нападающий принял участие в 24 матчах испанской Примеры, в которых отметился 23 забитыми мячами.
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