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Эпизоды с использованием VAR будут транслироваться на экранах стадионов ЧМ-2018
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Эпизоды с использованием VAR будут транслироваться на экранах стадионов ЧМ-2018 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение транслировать повторы эпизодов, которые будут рассмотрены рефери с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), на экранах стадионов во время чемпионата мира по футбоду 2018 года в России, передает ТАСС со ссылкой на Straitstimes.com.
"Нельзя, чтобы рефери находился под влиянием толпы, если мы будем показывать все, что происходит на экране, будет реакция зрителей, это может повлиять на судью. Поэтому на экране повтор будет после окончательного решения", — сказал представитель Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Себастьян Рунге.
Отмечается, что болельщики будут получать информацию о решениях, принятых арбитром.
Ранее сообщалось, что представители клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступили против использования системы видеопомощи арбитрам.
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