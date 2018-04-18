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На ЧМ-2018 эпизоды с использованием VAR будут показывать на экранах стадионов
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На ЧМ-2018 эпизоды с использованием VAR будут показывать на экранах стадионов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Во время матчей чемпионата мира-2018 болельщики на трибунах смогут увидеть повторы спорных эпизодов матчей, в которых арбитры прибегли к помощи видеоассистентов (VAR), сообщает AS. ФИФА приняла такое решение в ответ на критику болельщиков, что они не получают возможности увидеть использование системы VAR.
При этом повторы будут показаны только после того, как судья примет решение, чтобы зрители не могли на него надавить.
Член команды видеооператоров ФИФА будет информировать оператора стадиона, бродкастеров и комментаторов о принятии арбитром решения.
Система VAR была протестирована на Кубке конфедераций-2017 и уже используется в ряде чемпионатов. Летом состоится дебют видеоассистента на чемпионатах мира.
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