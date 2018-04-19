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На ЧМ-2018 зрители увидят повторы спорных эпизодов на экранах стадионов
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На ЧМ-2018 зрители увидят повторы спорных эпизодов на экранах стадионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
На матчах чемпионата мира по футболу — 2018 зрители смогут смотреть эпизоды с использованием специальной системы видеоповторов (VAR) на экранах стадионов, сообщает ТАСС.
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла такое решение 18 апреля.
Зрители также будут информированы о принятых судейских решениях и причинах остановок в игре.
Что касается операторов экрана стадиона, радиовещателей и телекомментаторов, то они будут получать информацию для повторов от сотрудника ФИФА.
Ранее сообщалось, что на стадионе «РЖД-Арена» планируется установка системы видеопомощи арбитрам (VAR) для тренировки судей перед чемпионатом мира.
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