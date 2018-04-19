На ЧМ-2018 зрители увидят повторы спорных эпизодов на экранах стадионов

На матчах чемпионата мира по футболу — 2018 зрители смогут смотреть эпизоды с использованием специальной системы видеоповторов (VAR) на экранах стадионов, сообщает ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла такое решение 18 апреля.

Зрители также будут информированы о принятых судейских решениях и причинах остановок в игре.

Что касается операторов экрана стадиона, радиовещателей и телекомментаторов, то они будут получать информацию для повторов от сотрудника ФИФА.

Ранее сообщалось, что на стадионе «РЖД-Арена» планируется установка системы видеопомощи арбитрам (VAR) для тренировки судей перед чемпионатом мира.