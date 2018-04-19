СМИ: зрители смогут смотреть эпизоды с использованием VAR на экранах стадионов ЧМ-2018

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Болельщики на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России смогут смотреть повторы эпизодов, которые будут рассмотрены судьей с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), на экранах стадионов. Об этом сообщает портал Straitstimes.com.

Такое решение было принято Международной федерацией футбола (ФИФА) в среду. Также отмечается, что зрители будут получать информацию о принятых судейских решениях и причинах остановок в игре.

Сотрудник ФИФА будет информировать оператора экрана стадиона, а также радиовещателей и телекомментаторов.

"Нельзя, чтобы рефери находился под влиянием толпы, если мы будем показывать все, что происходит на экране, будет реакция зрителей, это может повлиять на судью. Поэтому на экране повтор будет после окончательного решения", — сказал представитель Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Себастьян Рунге.

ФИФА официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.