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Стали известны сроки сроки внедрения VAR в Лиге Чемпионов
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Стали известны сроки сроки внедрения VAR в Лиге Чемпионов 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеоассистента (VAR) будет использоваться в Лиге Чемпионов с 2019 года.
"Лигу Чемпионов может сравнить с "Феррари" или «Порше». В них нельзя сразу сесть и поехать. Сначала нужно провести все тесты и проверки. Каждый должен понять, как это работает. Поэтому время для системы VAR в Лиге Чемпионов еще не пришло. Но, безусловно, это вскоре произойдет. Думаю, что VAR появится в Лиге Чемпионов с сезона 2019/20", — приводит слова Чеферина Football Italia.
Напомним, что в этом сезоне система видеоассистента используется в Бундеслиге и Серии А.
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