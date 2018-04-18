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Кариус: «Мы с Клоппом пришли к единому мнению, что должны вернуть титул чемпионов Англии „Ливерпулю“
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Кариус: «Мы с Клоппом пришли к единому мнению, что должны вернуть титул чемпионов Англии „Ливерпулю“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал, что общение с Юргеном Клоппом помогло ему быстро адаптироваться в новой для себя среде.
"Когда я только перебрался сюда, мы с тренером тепло поговорили. Он рассказал мне все о клубе, о своем опыте здесь, о различиях чемпионатов. Он сильно помог мне, я сразу почувствовал, что могу развиваться под руководством такого тренера.
Я поверил в его планы, так что очень быстро понял, что принял правильное решение. Когда я говорил с тренером, мы оба пришли к единому мнению, что должны вернуть титул чемпионов Англии «Ливерпулю», потому что мы действительно этого заслуживаем. Это была наша цель с первого дня, и мы продолжаем идти к ней", — цитирует Кариуса официальный сайт «Ливерпуля».
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