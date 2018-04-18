Кариус: «Мы с Клоппом пришли к единому мнению, что должны вернуть титул чемпионов Англии „Ливерпулю“

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал, что общение с Юргеном Клоппом помогло ему быстро адаптироваться в новой для себя среде.

"Когда я только перебрался сюда, мы с тренером тепло поговорили. Он рассказал мне все о клубе, о своем опыте здесь, о различиях чемпионатов. Он сильно помог мне, я сразу почувствовал, что могу развиваться под руководством такого тренера.

Я поверил в его планы, так что очень быстро понял, что принял правильное решение. Когда я говорил с тренером, мы оба пришли к единому мнению, что должны вернуть титул чемпионов Англии «Ливерпулю», потому что мы действительно этого заслуживаем. Это была наша цель с первого дня, и мы продолжаем идти к ней", — цитирует Кариуса официальный сайт «Ливерпуля».