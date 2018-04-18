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В России более 800 проблемных объектов
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В России более 800 проблемных объектов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По данным генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, более 800 проблемных объектов долевого строительства зафиксировано по всей стране по состоянию на январь 2018 года.
"По данным министерства строительства и жилищно— коммунального хозяйства Российской Федерации, на 01.01.2018 имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах Российской Федерации, в реестры пострадавших включено 30,8 тысяч граждан", — говорится в докладе генпрокурора, который поступил в Совет Федерации.
800 объектов на всю Россию — это, прямо скажем, не очень много. Это лишний раз доказывает, что борьба с недобросовестными застройщиками ведется успешно, а проблемы обманутых вкладчиков решаются.
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