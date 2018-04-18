Доля банкнот номиналом 200 и 2000 рублей составила 1,7 процента

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей постепенно входят в повседневный оборот. По данным Банка России на 1 апреля их доля в наличном обращении составила 1,7 процента.

"По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных — в 5 раз, — сообщает Банк России. — Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег".

Новые банкноты вводятся в обращение с декабря, они должны частично потеснить банкноты смежных номиналов — 100, 1000 и 5000 рублей, на которые сейчас приходится 20, 24 и 30 процентов купюр в общем количестве банкнот. Ранее Банк России сообщал, что будет выпускать новые банкноты в соответствии со спросом банковской системы на них. Как сообщала «РГ», банки планируют завершить перенастройку банкнотоприемных устройств лишь к концу первого полугодия.