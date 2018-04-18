Гальярдини может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини может досрочно завершить сезон из-за травмы, полученной во вчерашнем победном матче с «Кальяри» (4:0), сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Итальянец был заменен на 37-й минуте.

По информации издания, Гальярдини получил травму бедра, когда пытался дотянуться до мяча. В ближайшие несколько дней хавбек пройдет медицинское обследование, которое установит характер травмы.

В этом сезоне Гальярдини провел за «Интер» 30 матчей в серии А, из которых 23 начинал в основе. «Нерадзурри» поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и теперь опережают идущих следом «Рому» и «Лацио» на два очка. При этом римские команды имеют игру в запасе.