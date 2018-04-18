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Закрытие сезона на Уктусе ZIGZAG jam session
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Закрытие сезона на Уктусе ZIGZAG jam session 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Настоящие сноубордисты катают до последней снежинки!
22 апреля на ГЛК «Уктус» юные спортсмены закроют сезон!
К участию приглашаются все желающие в возрасте до 17 лет.
Родители, привозите детей, дети, зовите родителей на Уктус в воскресенье 22 апреля.
Мероприятие проводит СШОР «Уктусские Горы» при поддержке СК «Уктус»
ZIGZAG jam session — трасса с препятствиями, катаемся на стиль
Программа:
12:00-13:00 регистрация, раскатка.
13:00 -14:30 соревнования в формате jam session (свободное катание).
Free BBQ  Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус
Центр карты:
56.77428806793725,60.645821500000025
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.774288,60.645822
Дата:
воскресенье, апреля 22, 2018
Комментарий к дате:
12:00  Стоимость:
Бесплатно
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