Закрытие сезона на Уктусе ZIGZAG jam session

Настоящие сноубордисты катают до последней снежинки!

22 апреля на ГЛК «Уктус» юные спортсмены закроют сезон!

К участию приглашаются все желающие в возрасте до 17 лет.

Родители, привозите детей, дети, зовите родителей на Уктус в воскресенье 22 апреля.

Мероприятие проводит СШОР «Уктусские Горы» при поддержке СК «Уктус»

ZIGZAG jam session — трасса с препятствиями, катаемся на стиль

Программа:

12:00-13:00 регистрация, раскатка.

13:00 -14:30 соревнования в формате jam session (свободное катание).

Free BBQ Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793725,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

воскресенье, апреля 22, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Стоимость:

Бесплатно

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