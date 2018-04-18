Центробанк сообщил о сокращении числа выявленных поддельных банкнот

Самыми часто подделываемыми являются пятитысячные купюры

Количество поддельных денежных знаков Банка России сократилось почти на треть. За первые три месяца их было обнаружено 8 тысяч 418, в то время как за аналогичный период 2017 года их было выявлено 12 тысяч 447, сообщает Центробанк.

В регуляторе отмечают тенденцию к сокращению числа поддельных банкнот на протяжении нескольких кварталов.

Между тем среди выявленных в первом квартале подделок больше всего оказалось пятитысячных банкнот (5 тысяч 743), чуть меньше выявлено поддельных тысячных купюр (2 тысячи 428). Меньше всего подделок оказалось среди 10-рублевых банкнот (одна). Также были обнаружены поддельные монеты номиналом 10 рублей (пять штук), 5 рублей (21 штука) и 2 рубля (1 штука).

Кроме того, были выявлены подделки и иностранной валюты — в общей сложности за первый квартал года обнаружено 869 таких банкнот. Наиболее распространенными оказались доллары США (815 штук). Также выявлены поддельные евро (50 штук) и китайские юани (4 штуки).

Больше всего иностранных подделок было выявлено в январе (586 штук). В феврале и марте выявлено 178 и 105 поддельных банкнот соответственно.