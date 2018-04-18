Ещё
Омичей осудили на два года за сбыт фальшивых купюр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичей осудили на два года за сбыт фальшивых купюр 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Тарском городском суде Омской области завершились слушания по уголовному делу в отношении двух 27-летних мужчин. Их признали виновными в сбыте фальшивых купюр.
Суд установил, что в сентябре 2017 года один из фигурантов купил в Москве около 100 поддельных 5-тысячных купюр. Он вместе со своим товарищем решить купить автомобиль для сбыта денег. С этой целью они в конце ноября 2017 года поехали в Тару, где за 360 тысяч рублей купили машину. Позже владелец автомобиля обнаружил, что у него находятся поддельные купюры, и обратился в полицию.
Суд назначил наказание мужчинам в виде лишения свободы сроком на два года.
АиФ-Омск: последние новости
Омский силач Шивляков выступит на турнире Арнольда Шварцнеггера в Бразилии «Сонно-булический» и «через-чур»: эксперты назвали главные ошибки омичей В 2018 году из Омской области уехали почти пять тысяч человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение