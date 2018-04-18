Омичей осудили на два года за сбыт фальшивых купюр

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Тарском городском суде Омской области завершились слушания по уголовному делу в отношении двух 27-летних мужчин. Их признали виновными в сбыте фальшивых купюр.

Суд установил, что в сентябре 2017 года один из фигурантов купил в Москве около 100 поддельных 5-тысячных купюр. Он вместе со своим товарищем решить купить автомобиль для сбыта денег. С этой целью они в конце ноября 2017 года поехали в Тару, где за 360 тысяч рублей купили машину. Позже владелец автомобиля обнаружил, что у него находятся поддельные купюры, и обратился в полицию.

Суд назначил наказание мужчинам в виде лишения свободы сроком на два года.