Александр Пашков: В матчах с минимальным количеством голов «Ак Барс» будет побеждать ЦСКА

— Две победы Казани с одинаковым счетом 2:1 — по делу? — Абсолютно. «Ак Барс» — тренерская команда, которая хочет побеждать и которая знает как побеждать данного соперника. Про ЦСКА этого сказать пока не могу: армейцы хотят выигрывать, но не знают как. В принципе это итог той работы, которая была проделана именно в командном плане на протяжении всего сезона. Грамотный, строгий, с крепким оборонительным фундаментом «Ак Барс» — и ЦСКА, который ушел от агрессивно-тотального хоккея Квартальнова, но пока не нашел свой стиль и свое лицо. Хотя потенциал, особенно кадровый, у ЦСКА очень серьезный, все возможности для формирования игрового рисунка есть.

— Для вас такой счет финальной серии — сюрприз? — Нет, в матчах с минимальным количеством голов Казань будет побеждать. В тактическом плане это просматривалось еще до старта финала, — сказал Пашков

Сегодня в Москве в 19:30 мск начнется третий матч серии.