Болельщику из Красноярска 27 дней не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира

Болельщик из Красноярска Евгений Горбунов рассказал, что ему в течение 27 дней не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира-2018, при том что срок рассмотрения заявки составляет 72 часа. Он отметил, что из-за этого не может купить льготные билеты.

Горбунов подчеркнул, что обратился уже во все возможные инстанции, однако никто не может ему помочь в этом вопросе.

— Круг замкнулся. Как я писал ранее, без паспорта болельщика я не могу оформить льготные ж/д и авиабилеты, — приводит sibnovostu.ru слова Горбунова. — Получается, что из-за чьей-то ошибки и нежелания разобраться в моей проблеме мой бюджет поездки на ЧМ может увеличиться на 20-30 тысяч рублей. А если и дальше будет так продолжаться, то я не смогу попасть даже на матчи.

Я уверен, что повода для отказа выдачи мне паспорта болельщика у организаторов ЧМ нет. Я не состою и никогда не состоял ни в каких фанатских организациях, никогда не хулиганил на стадионах, у меня не было приводов в полицию, на учете нигде не состою.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.