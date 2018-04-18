Ещё
Болельщику из Красноярска 27 дней не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщику из Красноярска 27 дней не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Болельщик из Красноярска Евгений Горбунов рассказал, что ему в течение 27 дней не могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира-2018, при том что срок рассмотрения заявки составляет 72 часа. Он отметил, что из-за этого не может купить льготные билеты.
Горбунов подчеркнул, что обратился уже во все возможные инстанции, однако никто не может ему помочь в этом вопросе.
— Круг замкнулся. Как я писал ранее, без паспорта болельщика я не могу оформить льготные ж/д и авиабилеты, — приводит sibnovostu.ru слова Горбунова. — Получается, что из-за чьей-то ошибки и нежелания разобраться в моей проблеме мой бюджет поездки на ЧМ может увеличиться на 20-30 тысяч рублей. А если и дальше будет так продолжаться, то я не смогу попасть даже на матчи.
Я уверен, что повода для отказа выдачи мне паспорта болельщика у организаторов ЧМ нет. Я не состою и никогда не состоял ни в каких фанатских организациях, никогда не хулиганил на стадионах, у меня не было приводов в полицию, на учете нигде не состою.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Спорт-Экспресс: последние новости
На благотворительном "Матче звезд" планируют собрать 2,5 миллиона Промес поздравил "Спартак" с днем рождения Прядкин отметил, что никто не пойдет на перенос финала Кубка России 9 мая из Волгограда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение