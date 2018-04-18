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Велогонщики покинут трек и вспомнят про Звонарёв Кут
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Велогонщики покинут трек и вспомнят про Звонарёв Кут 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В подготовке любого гонщика работа на шоссе, в полевых условиях, занимает огромное место. После уютного велотрека спортсменам предстоит выйти на свежий воздух и открыть сезон шоссейных гонок. Здесь их ждут шквалистые ветры, грязь, дожди и еще возможные весной снегопады. Пасовать перед такими трудностями у шоссейников не принято. Гонки здесь отменяют в исключительных случаях. Вот почему шоссе позволяет не просто набирать форму, но и воспитывать по-настоящему несгибаемый характер.
В меню первенства Омской области по шоссейным гонкам две дисциплины. Вечером 21 апреля участники проедут «разделку» (индивидуальную гонку с раздельного старта). Выход на трассу — 1-й км дороги «Азово-Звонарёв Кут» в Азовском районе — в 17:00. Все участники, а это порядка 80 гонщиков, независимо от возраста преодолеют 15 км.
Утром 22 апреля, начиная с 10:30, участников будут ждать групповые гонки. Место старта — 10-й км той же дороги «Азово-Звонарёв Кут». Здесь юноши, девушки, юниоры и юниорки в зависимости от возраста оставят под колесами от 16 до 48 км. Взрослые гонщики тоже проедут 32 (женщины) и 48 км (мужчины), но вне зачета.
Среди омской молодежи хорошие шансы на успех имеют Виктор Инкеев, Владислав Боголюбов, Павел Чекмарев, Илья Лушников и Эдуард Евсеев.
Следующим важным стартом для наших «гонцов» будут чемпионат и первенство Сибири, стартующие 1 мая. Одна из предстоящих гонок традиционно пройдет вокруг омского Драматического театра.
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