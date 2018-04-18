В Омске вручили награды лучшим игрокам «Авангарда»

На «Арене-Омск» 17 апреля прошла церемония вручения Приза имени Леонида Киселева. Уже третий год подряд эту почетную награду получают лучшие омские хоккеисты по итогам прошедшего сезона.

Перед началом церемонии в фойе главного омского ледового дворца проходил настоящий праздник для самых юных болельщиков. Для детей были подготовлены интересные игры и конкурсы, призом за участие в которых стали сладкие сюрпризы и аква-грим. Ну а в привычные 19:00 гости праздника заполнили трибуны арены. Болельщиков порадовали своим искусством танцоры шоу-балета Аллы Духовой «Тодес» и силачи из экстремального шоу «Русская сила» во главе с Михаилом Шевляковым.

Но, конечно, главными героями вечера стали хоккеисты. На этот раз они предстали перед болельщиками не в привычных хоккейных доспехах, а в строгих костюмах. По традиции, лучших игроков команд детской хоккейной школы «Авангард» выбирал тренерский совет. Самыми юными лауреатами стали нападающий «Авангарда-2005» Егор Кузьмин и голкипер «Авангарда-2004» Семен Лукашов, получившие награду из рук ветерана омского хоккея Владимира Шевченко. Легенда клуба Евгений Шастин поздравлял с победой форварда «Авангарда-2003» Алексея Прокопенко. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц поднялся на сцену, чтобы вручить приз нападающему «Авангарда-2002» Владимиру Машкову. Но герой пропустил церемонию по уважительной причине — в эти дни он защищает цвета «Авангарда» на финальном этапе первенства России в Череповце. Приз за своего воспитанника получил его тренер Станислав Фролов.

Ну а лучших игроков молодежной и главной команд выбирали болельщики: голосование проходило на официальном сайте клуба. Лучшим в составе «Омских ястребов» фанаты признали Константина Лобачева (37,1 процент голосов). Для голкипера это уже второй «Кубок Киселева» — он уже становился победителем по итогам сезона-2016. Свой приз игрок получил из рук генерального директора «Газпромнефть-ОНПЗ» Олега Белявского.

34,8 процентов голосовавших за лучшего хоккеиста главной команды — «Авангард» — отдали свой голос за нападающего Илью Михеева. Он, как и еще два его партнера по команде — Кирилл Семенов и Максим Минеев — уже завтра, 19 апреля, выйдут на лед в составе сборной России против Швеции в рамках Чешских хоккейных игр. Поэтому «Кубок Киселева» ему передадут его родители. Именно им вручил приз президент ХК «Авангард» Максим Сушинский.