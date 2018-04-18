Количество фальшивых денежных знаков в РФ сократилось в январе-марте на треть — до 8,4 тыс. единиц

«За первые три месяца 2018 г. в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 8 тыс. 418 поддельных денежных знаков Банка России , что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 г. (12 тыс. 447). Таким образом, тенденция к сокращению числа поддельных банкнот сохраняется на протяжении нескольких кварталов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди выявленных за I квартал 2018 г. подделок больше всего пятитысячных банкнот (5 тыс. 743), чуть меньше обнаружено поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. (2 тыс. 428). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (1). Кроме того, были выявлены пять поддельных монет номиналом 10 руб., 21 поддельная монета номиналом 5 руб. и одна поддельная монета номиналом 2 руб.

Поддельных банкнот иностранных государств за I квартал 2018 г. было выявлено 869 штук. Из них в январе обнаружено 586 подделок, а в феврале и марте — 178 и 105 соответственно. Подавляющее большинство поддельных банкнот (815) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро (50) и китайские юани (четыре).