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Аликин: «В СБР сказали мне: „А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Отчитываться не надо“
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Аликин: «В СБР сказали мне: „А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Отчитываться не надо“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин отметил, что нынешнее состояние отечественного биатлона дошло такого момента, когда национальная команда не имеет подпитки кадрами из регионов.
«У нас и резерва нет. В регионах всё стоит. Раньше такого не было, люди создавали конкуренцию «сборникам». В мою бытность что-то ещё было живое. А сейчас люди на местах смирились, что ли.
Мы доработались до того, что сейчас брать некого. Когда Кравцова избрали, я поздравил его и сказал: «Не распускай команду. Ты же не хочешь опозориться». Он развёл руками: «А что я могу сделать? Тренерский совет уже прошёл. Что я, буду новый созывать? Годик поработают, а там видно будет».
Его ведь тогда в мае избрали, когда тренерский штаб был сформирован. Но всё так и осталось на четыре года. И что мы за них получили? Кучу антирекордов. Но время показало, что бардак выгоден руководству. Всегда можно списать всё на тренеров и спортсменов. А сами не при делах.
Сейчас страшную вещь вам скажу. Люди из СБР, фамилии называть не буду, сказали мне: «А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Зато отчитываться не надо. Может, ещё четыре года теперь проработаем». Вы можете себе представить?» — приводит слова Аликина.
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