Аликин: «В СБР сказали мне: „А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Отчитываться не надо“

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин отметил, что нынешнее состояние отечественного биатлона дошло такого момента, когда национальная команда не имеет подпитки кадрами из регионов.

«У нас и резерва нет. В регионах всё стоит. Раньше такого не было, люди создавали конкуренцию «сборникам». В мою бытность что-то ещё было живое. А сейчас люди на местах смирились, что ли.

Мы доработались до того, что сейчас брать некого. Когда Кравцова избрали, я поздравил его и сказал: «Не распускай команду. Ты же не хочешь опозориться». Он развёл руками: «А что я могу сделать? Тренерский совет уже прошёл. Что я, буду новый созывать? Годик поработают, а там видно будет».

Его ведь тогда в мае избрали, когда тренерский штаб был сформирован. Но всё так и осталось на четыре года. И что мы за них получили? Кучу антирекордов. Но время показало, что бардак выгоден руководству. Всегда можно списать всё на тренеров и спортсменов. А сами не при делах.

Сейчас страшную вещь вам скажу. Люди из СБР, фамилии называть не буду, сказали мне: «А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Зато отчитываться не надо. Может, ещё четыре года теперь проработаем». Вы можете себе представить?» — приводит слова Аликина.