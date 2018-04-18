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Владимир Аликин: В СБР сказали: хорошо, что не пустили на Олимпиаду — отчитываться не надо
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Владимир Аликин: В СБР сказали: хорошо, что не пустили на Олимпиаду — отчитываться не надо 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Олимпийский чемпион, самый успешный тренер мужской биатлонной сборной России Владимир Аликин рассказал о возможном возвращении в команду.
"Единственный, кто со мной действительно на эту тему разговаривал — Владимир Драчев. Он сказал, что, если станет президентом, хотел бы видеть меня в команде. Я объяснял ему, что это не так просто — там люди уже так закусили удила, что не отцепишь. Не хотят терять свою власть.
Если честно, думаю, в итоге не изменится ничего. Ну, изберут нового президента. Но тренеры останутся те же. Кого-то возьмут с молодежной команды, других наоборот отправят в молодежную. И все снова пойдет по кругу. А нам объявят: «Да, ошибки были. Но ведь на Олимпиаду не пустили, кто знает, как бы там сложилось? Да и других тренеров у нас нет».
Сейчас страшную вещь вам скажу. Люди из СБР, фамилии называть не буду, сказали мне: «А хорошо, что нас не пустили на Олимпиаду. Зато отчитываться не надо. Может, еще четыре года теперь проработаем». Вы можете себе представить?" — сказал Аликин в интервью «Спорт-экспресс».
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