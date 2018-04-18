Прядкин: на перенос финала Кубка России 9 мая из Волгограда никто не пойдет 

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Финал Кубка России по футболу, запланированный на 9 мая, не должен быть перенесен на другую дату. Он пройдет в Волгограде в запланированные сроки, заявил ТАСС вице— президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.
Ранее в СМИ появлялась информация, что встреча может быть перенесена по просьбе МВД в свете вопроса обеспечения безопасности в городе, в котором будет праздноваться День Победы.
"Последний раз мы говорили в прошлую пятницу с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым, который подтвердил дату и место проведения финала Кубка России — 9 мая в Волгограде", — заверил Прядкин.
В полуфиналах Кубка встретятся курский «Авангард» и ярославский «Шинник», а также московский "Спартак" и «Тосно». Встречи пройдут 18 апреля.