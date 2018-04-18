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Сергей Прядкин: финал Кубка России не будет перенесен из Волгограда
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Сергей Прядкин: финал Кубка России не будет перенесен из Волгограда 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что финал Кубка России, который должен пройти 9 мая, никто не собирается переносить из Волгограда. Ранее появилась информация о возможном переносе матча по просьбе представителей МВД, опасающихся возможных беспорядков в День Победы.
"Последний раз мы говорили в прошлую пятницу с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым, который подтвердил дату и место проведения финала Кубка России — 9 мая в Волгограде", — приводит слова Прядкина ТАСС.
Напомним, что 18 апреля будут проведены два полуфинала Кубка России, в которых встретятся московский "Спартак" и «Тосно», а также курский «Авангард» и ярославский «Шинник».
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