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Чернышов: «Тосно» сделает возможное и невозможное, будет дополнительное время»
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Чернышов: «Тосно» сделает возможное и невозможное, будет дополнительное время» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Встреча состоится 18 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск. Чернышов также ответил на вопрос о том, по силам ли красно-белым выиграть трофей.
«Сначала нужно попасть в финал, а сделать это будет очень трудно. «Тосно» сделает все возможное и невозможное для победы в полуфинале! Но «Спартак» явный фаворит в этой четверке, и я думаю, что если они будут в финале Кубка, то победят.
«Тосно» конечно даст бой чемпиону. Кубок — это прежде всего характер, много раз было, когда явный фаворит был повержен, особенно на последних стадиях турнира. Поэтому, за счет сплоченности, огромного желания, характера, «Тосно» даст бой «Спартаку», предположу, что будет дополнительное время», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Дмитрием Плэмэдялэ.
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