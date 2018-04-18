Чернышов: «Тосно» сделает возможное и невозможное, будет дополнительное время»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Встреча состоится 18 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск. Чернышов также ответил на вопрос о том, по силам ли красно-белым выиграть трофей.

«Сначала нужно попасть в финал, а сделать это будет очень трудно. «Тосно» сделает все возможное и невозможное для победы в полуфинале! Но «Спартак» явный фаворит в этой четверке, и я думаю, что если они будут в финале Кубка, то победят.