Юнармейцы Подмосковья отправятся на экскурсию в Государственный музей спорта с Александром Легковым

19 апреля участники Московского областного отделения движения «Юнармия» отправятся на экскурсию в Государственный музей спорта, которую проведет Александр Легков — российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, чемпион (50 км) и серебряный призер (эстафета) Олимпийских игр в Сочи, призер чемпионатов мира и Европы, победитель Tour de Ski, начальник регионального штаба Всероссийского детско‐юношеского военно‐патриотического общественного движения «Юнармия» Подмосковья.

Цель встречи — дать возможность начинающим спортсменам и любителям спорта в неформальной обстановке пообщаться со своими кумирами и вдохновиться на собственные победы.

Мы регулярно проводим обучающие семинары, встречи, патриотические квесты, форумы для юнармейцев. Для каждого мероприятия подбираются тематические площадки. В этот раз ребята смогут не только пообщаться с известным спортсменом, добившимся успеха на мировом уровне, но и погрузиться в историю спорта нашей страны, приняв участие в экскурсии по Государственному музею спорта. Видя экспонаты, символизирующие традиции и славу отечественного спорта, вольно или невольно хочешь быть чемпионом в своем деле и защищать страну на разных фронтах. В мероприятие примут участие лучшие юнармейцы со всей Московской области

Участников встречи ждет увлекательный рассказ Александра Легкова о победе на домашних олимпийских играх в одной из сложнейших дисциплин лыжного спорта, а также интересные истории о тренировочных буднях профессионального спортсмена. Гости встречи смогут задать Александру Легкову свои вопросы, а по окончанию встречи получат автограф чемпиона и памятное фото с ним в белом зале Государственного музея спорта.