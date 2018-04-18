Невероятное нашествие: перекати-поле захватило американский город

В Калифорнии небольшой городок оказался под ударом перекати-поле. Растение практически захватило город, из него выросли целые горы, передает «МИР 24».

Люди с трудом могли выйти из своих домов — завалы перекати-поле достигали второго этажа. Всего растения облюбовали около 150 зданий. Местным властям пришлось организовать генеральную уборку. А жители выкладывали в соцсетях видео невероятного нашествия. Пользователи шутили, что власть в городе захватили пришельцы в образе растений.

К слову, перекати-поле очень часто встречается в вестернах. Благодаря фильмам растение стало американским символом.

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