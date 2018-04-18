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Допризывники из КИГМ №23 познакомились с основами воинской службы
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Допризывники из КИГМ №23 познакомились с основами воинской службы 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Студенты нашего района вернулись с военных сборов.
Студенческий военный десант насчитывал семьдесят ребят, которых распределили на два учебных взвода. Все пять рабочих дней студенты провели в Подольском районе Московской области — именно там расположен оборонно-спортивный центр «Преображенский». Там ребята занимались строевой, огневой и физической подготовкой, рукопашным боем, учили Воинский устав, учились обращаться с парашютами, занимались военной историей нашей страны, в частности — 5-го парашютно-десантного разведывательного полка. Для студентов провели разнообразные соревнования: по волейболу, футболу, легкой атлетики, настольному теннису и другим. Кроме того, ребят учили обращаться с автоматами Калашникова — им удалось даже пострелять боевыми патронами.
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