Допризывники из КИГМ №23 познакомились с основами воинской службы

Студенты нашего района вернулись с военных сборов.

Студенческий военный десант насчитывал семьдесят ребят, которых распределили на два учебных взвода. Все пять рабочих дней студенты провели в Подольском районе Московской области — именно там расположен оборонно-спортивный центр «Преображенский». Там ребята занимались строевой, огневой и физической подготовкой, рукопашным боем, учили Воинский устав, учились обращаться с парашютами, занимались военной историей нашей страны, в частности — 5-го парашютно-десантного разведывательного полка. Для студентов провели разнообразные соревнования: по волейболу, футболу, легкой атлетики, настольному теннису и другим. Кроме того, ребят учили обращаться с автоматами Калашникова — им удалось даже пострелять боевыми патронами.