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Мышцы, масло и бикини: Как проходил чемпионат Беларуси по бодибилдингу
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Мышцы, масло и бикини: Как проходил чемпионат Беларуси по бодибилдингу 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Минске завершил свою работу чемпионат Белоруссии по бодибилдингу и фитнесу. По словам директора Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса Андрей Козленко, полный список победителей в каждой категории соревнований появится на сайте федерации не позднее 19 апреля. Но абсолютным победителем в категории бодибилдинга стал спортсмен из Новополоцка Андрей Давыдчик.
«Наш чемпионат прошел уже в 31-й раз, — сказал корреспонденту «МИР 24» Андрей Козленко. — Трудно оценивать свою работу со стороны, но по оценкам экспертов, чемпионат прошел на очень высоком уровне. Мы изучаем опыт России, Украины, стран Прибалтики и Дальнего Зарубежья. И стараемся учесть все нюансы, которые могут возникнуть во время соревнований, избежать любых форс-мажоров, все предусмотреть. У нас все получилось, негативных отзывов я пока не слышал, отзывы только положительные. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что чемпионат Белоруссии не уступает международным соревнованиям по уровню организации и проведения».
Как рассказал Андрей Козленко, в чемпионате приняли участие 164 участника, которые продемонстрировали результаты своей работы в тренажерных залах. Они выступили в женских и мужских соревнованиях 24-х различных категорий.
«Девушки впервые соревновались в категории Fit-Model, где важна не только стройная рельефная фигура, но и умение двигаться на сцене, — говорит директор Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса. — В первой части соревнования девушки выступали в закрытых купальниках, а во втором — в вечерних платьях. Эта категория была представлена в республике впервые. И для нас, и для спортсменок это совершенно новый опыт».
Главным судьей соревнований стала судья международной категории, трехкратная чемпионка Беларуси по бодифитнесу и преподаватель Института фитнеса в Минске Наталья Качан. «Она полностью занималась подготовкой судейских бригад, которых было три, — сказал Андрей Козленко. — Среди судей чемпионата впервые был и судья международной категории из России Артем Гвозденко».
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