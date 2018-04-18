«Манчестер Сити» переманил к себе талантливого 16-летнего футболиста «Барселоны»

Талантливый футболист академии «Барселоны» Адриа Бернабе переходит в «Манчестер Сити».

Как сообщает Sport, 16-летний полузащитник отказался подписывать новый контракт с каталонцами, сделав выбор в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родители мальчика считают, что переезд в новый клуб к такому специалисту положительно повлияет на развитие карьеры Адриа.

Бернабе считается одним из талантливейших воспитанников академии «Барселоны», но любые попытки руководства сохранить игрока в своей системе оказались неудачными. На футболиста также претендовал «Арсенал».