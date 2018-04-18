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«Манчестер Сити» переманил к себе талантливого 16-летнего футболиста «Барселоны»
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«Манчестер Сити» переманил к себе талантливого 16-летнего футболиста «Барселоны» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Талантливый футболист академии «Барселоны» Адриа Бернабе переходит в «Манчестер Сити».
Как сообщает Sport, 16-летний полузащитник отказался подписывать новый контракт с каталонцами, сделав выбор в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Родители мальчика считают, что переезд в новый клуб к такому специалисту положительно повлияет на развитие карьеры Адриа.
Бернабе считается одним из талантливейших воспитанников академии «Барселоны», но любые попытки руководства сохранить игрока в своей системе оказались неудачными. На футболиста также претендовал «Арсенал».
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