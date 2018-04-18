Валентина Матвиенко предложила изменить критерии оценки эффективности прокуроров

По словам Валентины Матвиенко, в регионах сложилась тенденция, при которой прокуроры следят за порядком, но ответственность за социально-экономическое развитие находится вне сферы их компетенции.

«Прокуроры на местах, в городах и регионах, ведут себя правильно, следят за исполнением законодательства исполнительными органами власти, но хотелось бы, чтобы они понимали свою ответственность за эффективность экономического и социального развития», — сказала спикер Совета Федерации.

По её словам, сотрудники надзорного ведомства должны понимать, как каждое прокурорское предписание отзовётся на результатах работы региона. «Президент уже неоднократно подчёркивал, что необходимо добиваться создания привлекательного делового и инвестиционного климата. Это задачи не только законодательной и исполнительной власти региона, но и МВД , и прокуратуры », — подчеркнула Матвиенко.

Политик предложила включить показатель эффективности социально-экономического развития в оценку эффективности работы прокуроров.