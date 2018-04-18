Агуэро, Кейн и Салах — в символической сборной АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов представила символическую сборную чемпионата Англии сезона 2017/18.

В команде года больше всего оказалось игроков «Манчестер Сити» — пять.

Полностью символическая сборная АПЛ выглядит следующим образом:

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).