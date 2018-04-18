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Агуэро, Кейн и Салах — в символической сборной АПЛ
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Агуэро, Кейн и Салах — в символической сборной АПЛ 

LiveSport.Ru 1 час назад
Ассоциация профессиональных футболистов представила символическую сборную чемпионата Англии сезона 2017/18.
В команде года больше всего оказалось игроков «Манчестер Сити» — пять.
Атакующее трио составили Серхио Агуэро, Гарри Кейн и Мохамед Салах.
Полностью символическая сборная АПЛ выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
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