Пять игроков «Манчестер Сити» попали в символическую сборную года в Англии

Профсоюз футболистов Англии составил символическую сборную года из игроков премьер-лиги. В числе одиннадцати лучших оказались сразу пять игроков «Манчестер Сити», который завоевал чемпионский титул досрочно.

The PFA Premier League Team of the Year! 🏆 #PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5

— PFA (@PFA) 18 апреля 2018 г.