Пять игроков «Манчестер Сити» попали в символическую сборную года в Англии 

Профсоюз футболистов Англии составил символическую сборную года из игроков премьер-лиги. В числе одиннадцати лучших оказались сразу пять игроков «Манчестер Сити», который завоевал чемпионский титул досрочно.
Символическая сборная чемпионата Англии по версии профсоюза игроков: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") — Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Алонсо ("Челси") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").
The PFA Premier League Team of the Year! 🏆 #PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5
— PFA (@PFA) 18 апреля 2018 г.