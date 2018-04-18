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Пять игроков «Манчестер Сити» попали в символическую сборную года в Англии
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Пять игроков «Манчестер Сити» попали в символическую сборную года в Англии 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Профсоюз футболистов Англии составил символическую сборную года из игроков премьер-лиги. В числе одиннадцати лучших оказались сразу пять игроков «Манчестер Сити», который завоевал чемпионский титул досрочно.
Символическая сборная чемпионата Англии по версии профсоюза игроков: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") — Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Алонсо ("Челси") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").
The PFA Premier League Team of the Year! 🏆 #PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5
— PFA (@PFA) 18 апреля 2018 г.
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