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Щедрого гостя из Петербурга обворовали в петрозаводском хостеле
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Щедрого гостя из Петербурга обворовали в петрозаводском хостеле 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
37-летний житель северной столицы перед этим накормил подозреваемого в краже 10 тысяч рублей.
37-летний житель Санкт-Петербурга, приехавший на несколько дней в Карелию, стал жертвой вора. Мужчина заселился в один из хостелов в Петрозаводске, вместе с ним в номере оказались еще двое мужчин, рассказали в пресс-службе МВД. Один из них пожаловался на безденежье, тогда гость проявил щедрость и накормил малознакомого человека. А, проснувшись утром, обнаружил, что этого постояльца нет, как и двух пятитысячных купюр из кошелька.
Подозреваемого в краже знали работники гостиницы. Мужчина, житель Сегежи, периодически приезжал в карельскую столицу на заработки и останавливался в хостеле. При проверке записей камеры видеонаблюдения было видно, что за проживание мужчина расплатился пятитысячной банкнотой.
Полицейские выяснили, что подозреваемый домой не вернулся, а остался в Петрозаводске, где его и задержали. Фигурант уголовного дела сознался в инкриминируемой ему краже и обещал возместить ущерб.
По материалам: ptzgovorit.ru
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