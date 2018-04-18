Щедрого гостя из Петербурга обворовали в петрозаводском хостеле

37-летний житель северной столицы перед этим накормил подозреваемого в краже 10 тысяч рублей.

37-летний житель Санкт-Петербурга, приехавший на несколько дней в Карелию, стал жертвой вора. Мужчина заселился в один из хостелов в Петрозаводске, вместе с ним в номере оказались еще двое мужчин, рассказали в пресс-службе МВД . Один из них пожаловался на безденежье, тогда гость проявил щедрость и накормил малознакомого человека. А, проснувшись утром, обнаружил, что этого постояльца нет, как и двух пятитысячных купюр из кошелька.

Подозреваемого в краже знали работники гостиницы. Мужчина, житель Сегежи, периодически приезжал в карельскую столицу на заработки и останавливался в хостеле. При проверке записей камеры видеонаблюдения было видно, что за проживание мужчина расплатился пятитысячной банкнотой.

Полицейские выяснили, что подозреваемый домой не вернулся, а остался в Петрозаводске, где его и задержали. Фигурант уголовного дела сознался в инкриминируемой ему краже и обещал возместить ущерб.