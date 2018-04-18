Галлиани: «Буду болеть за „Рому“. После финала ЛЧ-2005 не спал три месяца»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что поддержит «Рому» в полуфинальном противостоянии с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

”Я буду болеть за «Рому». Победы итальянских клубов в еврокубках — это победы для всех нас, даже если мы соперничаем внутри страны. Вы можете представить, как сильно я люблю «Ливерпуль» после финала Лиги чемпионов в Стамбуле. Я не спал три месяца. Мы выигрывали 3:0, но в итоге проиграли. Такого ни с кем никогда не случалось”, — сказал Галлиани в интервью Dire Politico.

В финале Лиги чемпионов в 2005 году «Милан» после первого тайма выигрывал со счетом 3:0, но во второй половине игры позволил «Ливерпулю» отыграться. По пенальти россонери уступили — 2:3.