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Галлиани: «Буду болеть за „Рому“. После финала ЛЧ-2005 не спал три месяца»
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Галлиани: «Буду болеть за „Рому“. После финала ЛЧ-2005 не спал три месяца» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что поддержит «Рому» в полуфинальном противостоянии с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
”Я буду болеть за «Рому». Победы итальянских клубов в еврокубках — это победы для всех нас, даже если мы соперничаем внутри страны. Вы можете представить, как сильно я люблю «Ливерпуль» после финала Лиги чемпионов в Стамбуле. Я не спал три месяца. Мы выигрывали 3:0, но в итоге проиграли. Такого ни с кем никогда не случалось”, — сказал Галлиани в интервью Dire Politico.
В финале Лиги чемпионов в 2005 году «Милан» после первого тайма выигрывал со счетом 3:0, но во второй половине игры позволил «Ливерпулю» отыграться. По пенальти россонери уступили — 2:3.
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