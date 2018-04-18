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Галлиани рассказал, за кого будет болеть в противостоянии «Ромы» и «Ливерпуль»
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Галлиани рассказал, за кого будет болеть в противостоянии «Ромы» и «Ливерпуль» 

Soccer News 1 час назад
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что он будет поддерживать «Рому» в предстоящем в полуфинале Лиги Чемпионов с «Ливерпулем».
"Я буду болеть за «Рому» в матче с «Ливерпулем». Только представьте, как я люблю «Ливерпуль» после 2005 года. После того финала Лиги Чемпионов я не спал три месяца. Подумать только, мы вели — 3:0 и не смогли выиграть!", — цитирует Галлиани Football Italia.
Напомним, что в финале ЛЧ-2005 «Ливерпуль» обыграл «Милан» по пенальти, отыграв три мяча во втором тайме и сведя основное время к ничьей — 3:3.
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