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​Галлиани: «В полуфинале Лиги чемпионов буду болеть за „Рому“
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​Галлиани: «В полуфинале Лиги чемпионов буду болеть за „Рому“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что будет поддерживать «Рому» в противостоянии с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
"В Италии мы конкуренты, но на европейской арене — союзники", — отметил Галлиани в беседе с журналистами. «2 мая я буду на „Стадио Олимпико“, чтобы поддержать римлян. Не имеет значения, какая из команд преуспеет, для Италии иметь в Лиге чемпионов четыре команды, поэтому я не могу не поприветствовать достижение „Ромы“. Кроме того, соперник в лице „Ливерпуля“ напоминает мне о финале в Стамбуле (2005 год), после которого я не спал в течение трёх недель. Так что, forza „Рома“.
Первый матч полуфинала „Ливерпуль“ — „Рома“ пройдет на стадионе „Энфилд“ 24 апреля.
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