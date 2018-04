Трешачок от Марины: тушь из печенья, тампоны-бигуди и маска из кошачьего наполнителя

Наш редактор рубрики «Красота» Марина Харламова по долгу службы сталкивается с продуктами воспаленной фантазии любителей бьюти-индустрии. О самых шокирующих она рассказывает в рубрике «Трешачок от Марины». Сегодня — про бьюти-лайфхаки блогеров.

1. Вареное яйцо вместо спонжа

Вареное куриное яйцо может заменить бьютиблендер. По крайней мере в этом уверен американский блогер Нади, известный в Сети под ником PopLuxe. По его словам, натуральный продукт намного лучше и равномернее наносит тональный крем на кожу. Поэтому, если под рукой не найдется спонжа, можешь заглянуть в холодильник.

2. Лайм вместо дезодоранта

15 Май 2016 в 6:02 PDT Бьюти-блогер Фара Люкай прославилась нестандартными домашними бьюти-рецептами. Например, чтобы отрастить густые брови, она предлагает натирать их луком, чтобы избавиться от прыщей — применять чеснок, для белизны зубов — чистить их кокосовой стружкой, а вместо дезодоранта использовать лайм. Решай сама, брать тебе такие советы на заметку или нет.

3. Тушь для ресниц из печенья Oreo

Сразу предупреждаем: голодным не применять! Иначе есть риск съесть все печенье и не получить забавный бьюти-продукт. По словам блогера Кэтрин Уорд, можно легко и просто приготовить настоящую тушь для ресниц у себя дома. Все, что нужно, — печенье Oreo, праймер, теплая вода и часок-другой лишнего времени, чтобы все это замесить. Возникает только один вопрос — зачем?

4. Туалетная бумага для создания кудрей

Пока ты мучаешься с плойками, утюжками и осваиваешь мамины бигуди, желая сделать идеальные локоны, блогер Николь Сайз нашла свой практичный и доступный вариант. Она предлагает оторвать небольшой кусочек туалетной бумаги, накрутить на нее прядь, завязать концы и выдержать все это несколько часов. В итоге у тебя получатся забавные кудряшки. А если нужны локоны покрупнее, у Николь и на этот счет есть видеосовет — используй втулку от туалетной бумаги. Зачем же пропадать добру?

5. Укладка с помощью воздушных шаров

Блогер Тина Ли придумала делать локоны с помощью воздушных шаров. Техника выполнения максимально проста. Сначала на 30 минут наносишь на волосы кокосовое масло, а потом самое интересное — надуваешь шарики (размером с персик) и накручиваешь на них локоны, закрепляешь шпильками и оставляешь на шесть-восемь часов. Прическа получится по-настоящему воздушной.

6. Маска для лица из наполнителя для кошачьего туалета

Неожиданно, правда? Но это не шутка. Бьюти-блогер Мишель Хан действительно делает маску для лица из кошачьего наполнителя. Правда, берет она не абы какой, а только тот, в составе которого есть бентонитовая глина — именно она, по мнению Мишель, и дает нужный эффект: делает кожу мягкой и гладкой, а главное — отлично сужает поры. Если сравнить расходы на косметолога и профессиональные кремы, то стоит отдать должное — такая маска явно выйдет дешевле: пакет наполнителя за 400 рублей превратится в 5 килограммов бьюти-продукта. Но стоит ли оно того?

7. Цветные карандаши вместо косметики

Все гениальное — просто. Это доказывает американский блогер Рейчел Левин. Она предлагает делать макияж с помощью обычных цветных карандашей. Да-да, тех самых, которыми рисуют все дети. По мнению Рейчел, они ничуть не хуже профессиональных продуктов для макияжа и их также можно использовать для мейкапа век и губ.

8. Тампоны-бигуди

Как модно сейчас говорить, американка Бриланд хайпанула благодаря укладке, которую она сделала с помощью тампонов. Согласны, это перебор. Но, что самое интересное, ее способ действительно работает! Как показано на видео, средства личной гигиены вполне могут заменить плойку и неплохо закрутить волосы. Интересно, когда и почему Бриланд решилась на такой эксперимент.

9. Какао вместо средства для контуринга

28 Мар 2016 в 11:44 PDT А этот бьюти-лайфхак от блогера Мириам пригодится на случай, если у тебя внезапно закончится палетка для контуринга. Хорошо, что Ким Кардашьян этого не видела.

10. Презерватив для макияжа

Ну а вот это уже чересчур… Блогер Лейла Тахри предлагает использовать для макияжа презервативы. По ее словам, это средство контрацепции может не только защитить тебя от нежелательной беременности, но и прилично сэкономит твое тональное средство. «Презерватив в отличие от бьютиблендера не впитывает в себя продукт, а значит, и расходует его намного меньше», — подчеркивает Лейла. Без комментариев!

