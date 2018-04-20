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Прокуратура объяснила, почему могут закрыть три крупных ТРЦ Екатеринбурга
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Прокуратура объяснила, почему могут закрыть три крупных ТРЦ Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Сразу три крупных торговых центра Екатеринбурга могут быть закрыты после проверки пожарной безопасности. Свердловская прокуратура уже подала в суд иск с требованием о приостановлении деятельности, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».
Под угрозой закрытия находятся ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и «Алатырь». В них были выявлены нарушения, связанные с заблокированными дверями и заставленными оборудованием путями эвакуации, кроме того, в торговых центрах в полной мере отсутствовали планы пожарной эвакуации и средства пожаротушения. О небезопасности ТРЦ «Пассаж» даже уведомили оргкомитеты FIFA и «Россия-2018».
«Исковые заявления об устранении нарушений с требованием о приостановлении деятельности этих трех торговых центров были направлены в суд. При этом нас интересует не закрытие, а устранение нарушений. В каких-то торговых центрах, например, их начали устранять незамедлительно, так что на 3-4 день к составлению акта проверки вопроса о вынесении искового заявления уже не стояло», — рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан свердловской прокуратуры Михаил Мякишев.
Кроме того, надзорное ведомство рассматривает вопрос о вынесении исков в отношении торговых центров «Гудзон» и «Марс». Также подобные исковые требования об устранении нарушений и применении обеспечительных мер были вынесены в Реже и Алапаевске. На сегодняшний день проверки пожарной безопасности прошли 500 объектов, 56 из которых — торгово-развлекательные центры. Всего же надзорное ведомство обозначило 2275 объектов, в которые должны нагрянуть комиссии.
Напомним, массовые проверки в торгово-развлекательных центрах по всей России начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Первые результаты комиссий в уральских ТЦ показали, что самым пожаробезопасным является «Радуга Парк», там юыло выявлено меньше всего нарушений.
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