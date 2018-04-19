В Екатеринбурге прокуратура через суд потребовала закрыть «Пассаж»

Прокуратура обратилась в районные суды Екатеринбурга с исками к двум крупным торговым центрам из-за нарушений правил пожарной безопасности. В Чкаловский районный суд поступил иск ведомства с требованием приостановить эксплуатацию ТРЦ «Пассаж». А в Ленинском райсуде прокуратура предъявила претензии к ТРЦ «Гринвич» в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности. Об этом E1.RU рассказали в пресс-службах судов.

В компании «Малышева, 73», которая построила оба ТРЦ, комментировать информацию без документов от прокуратуры отказались. Директору «Гринвича» и «Пассажа» Дмитрию Сарапульцеву сначала было неудобно с нами говорить, а позже он перестал брать трубку.

В Ленинском райсуде подробности прокурорского заявления к «Гринвичу» раскрывать не стали, отметив лишь, что оно связано с пожарной безопасностью торгового центра.

Помощник председателя Чкаловского районного суда Екатерина Синицкая рассказала, что в иске к ТРЦ «Пассаж» указано, что прокуратура в ходе проверки нашла множество нарушений. В частности, в обосновании иска, по словам Синицкой, говорится о том, что стены ТРЦ выполнены из горючих материалов, эвакуационные выходы — заставлены, а у некоторых бутиков отсутствуют договоры на обслуживание систем оповещения. Всё это прокуратура требует устранить.

— При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов пожарной безопасности. Обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, устранить препятствия эвакуационного выхода с пятого этажа через место общественного питания «Бургерная», — зачитала требования прокуратуры Екатерина Синицкая.

До момента, пока в «Пассаже» не исправят все нарушения, прокуратура требует закрыть ТРЦ.

— Просим запретить ответчикам эксплуатацию здания ТРЦ «Пассаж» до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности, — процитировала Синицкая выдержку из иска.

Массовая проверка торговых центров в Екатеринбурге прошла после трагических событий в Кемерово. В начале апреля в прокуратуре заявили, что по итогам проверок собираются закрыть три торговых центра в Екатеринбурге, но какие именно — не уточняли.