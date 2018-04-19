Ещё
В Екатеринбурге прокуратура через суд потребовала закрыть «Пассаж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге прокуратура через суд потребовала закрыть «Пассаж» 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Прокуратура обратилась в районные суды Екатеринбурга с исками к двум крупным торговым центрам из-за нарушений правил пожарной безопасности. В Чкаловский районный суд поступил иск ведомства с требованием приостановить эксплуатацию ТРЦ «Пассаж». А в Ленинском райсуде прокуратура предъявила претензии к ТРЦ «Гринвич» в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности. Об этом E1.RU рассказали в пресс-службах судов.
В компании «Малышева, 73», которая построила оба ТРЦ, комментировать информацию без документов от прокуратуры отказались. Директору «Гринвича» и «Пассажа» Дмитрию Сарапульцеву сначала было неудобно с нами говорить, а позже он перестал брать трубку.
В Ленинском райсуде подробности прокурорского заявления к «Гринвичу» раскрывать не стали, отметив лишь, что оно связано с пожарной безопасностью торгового центра.
Помощник председателя Чкаловского районного суда Екатерина Синицкая рассказала, что в иске к ТРЦ «Пассаж» указано, что прокуратура в ходе проверки нашла множество нарушений. В частности, в обосновании иска, по словам Синицкой, говорится о том, что стены ТРЦ выполнены из горючих материалов, эвакуационные выходы — заставлены, а у некоторых бутиков отсутствуют договоры на обслуживание систем оповещения. Всё это прокуратура требует устранить.
— При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов пожарной безопасности. Обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, устранить препятствия эвакуационного выхода с пятого этажа через место общественного питания «Бургерная», — зачитала требования прокуратуры Екатерина Синицкая.
До момента, пока в «Пассаже» не исправят все нарушения, прокуратура требует закрыть ТРЦ.
— Просим запретить ответчикам эксплуатацию здания ТРЦ «Пассаж» до момента устранения нарушений требований пожарной безопасности, — процитировала Синицкая выдержку из иска.
Массовая проверка торговых центров в Екатеринбурге прошла после трагических событий в Кемерово. В начале апреля в прокуратуре заявили, что по итогам проверок собираются закрыть три торговых центра в Екатеринбурге, но какие именно — не уточняли.
e1.ru: последние новости
Рекламные щиты в центре Екатеринбурга на два месяца завесят белой тканью — ради ЧМ-2018 Болеем за наших: сегодня екатеринбурженки сразятся за звание главной красавицы России Улицы возле Центрального стадиона на семь часов закроют из-за матча «Урал» — «Спартак»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз86
Россияне уничтожили французов на ЧМ19
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним121
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение