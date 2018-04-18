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ФК «Ростов» оштрафовали на 80 тысяч рублей после матча со «СКА-Хабаровск»
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ФК «Ростов» оштрафовали на 80 тысяч рублей после матча со «СКА-Хабаровск» 

АиФ Ростов 54 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам матча со «СКА-Хабаровск».
Решение о наказании донского клуба принято на состоявшемся 17 апреля заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Как уточняется на сайте РФС, «Ростов» оштрафовали на 60 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.
Еще 20 тысяч рублей клубу предстоит заплатить за использование зрителями пиротехнических изделий.
Напомним, состоявшийся 15 апреля матч 26-го тура РФПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 2:0 в пользу донской команды.
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