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Невилл: «Моуринью должен избавиться от игроков, у которых есть проблемы с настроем и стабильностью»
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Невилл: «Моуринью должен избавиться от игроков, у которых есть проблемы с настроем и стабильностью» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что летом Жозе Моуринью следует избавиться от тех игроков, которые не показывают стабильно высокий уровень игры и испытывают проблемы с настроем.
"Они начали сезон, стремясь избавиться от прошлогодних проблем в матчах против команд из нижней части таблицы. После игры [с «Вест Бромвичем»] Моуринью упомянул о настрое и стабильности, именно эту проблему ему нужно решить. Он должен определить тех, у кого с этим проблемы, и им нужно уйти.
Мне кажется, что уйдут три или четыре игрока, а взамен придет такое же количество футболистов, это нормально. Думаю, это будут классные футболисты. В обороне нужна перестройка, нужно взглянуть на полузащиту и ликвидировать пустоту, очень большую пустоту", — цитирует Невилла Sky Sports.
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